Девелоперская компания «Унистрой» открыла новый офис продаж

Фото: предоставлено пресс-службой "Унистрой"

Зелень, комфорт и нейромаркетинг

Девелоперская компания «Унистрой» открыла офис продаж нового формата в торговом центре «АРТ—Центр». Пространство создано таким образом, чтобы стать привлекательным центром притяжения как для потенциальных покупателей недвижимости, так и для широкой аудитории.

Главная цель проектирования офиса была направлена на создание открытого и прозрачного пространства, доступного каждому посетителю. Архитектурная задумка выходит далеко за пределы традиционного представления об офисе, превращая его в интерактивную выставку жилой недвижимости. Благодаря особой концепции дизайна гости смогут увидеть проекты компании с разных сторон и оценить их преимущества.

Основные особенности:

Зеленый уголок. Просторный зеленый сад с живыми растениями внутри офиса создает атмосферу природы среди городской среды. Более 523 растений наполняют помещение свежестью и жизнью.

Экраны и мультимедиа. Оригинальный масштабный 20-метровый экран демонстрирует актуальные жилые комплексы и позволяет покупателям лучше ознакомиться с проектами.

Комфорт гостей. Барная зона с ресепшеном предлагает гостям ароматный кофе и изысканный, бархатистый чай. Это создает атмосферу уюта, пробуждая чувства истинного удовольствия во время консультации. Здесь же находятся четыре современные переговорные комнаты и 13 зон для консультаций.

Простор для команды. Комфортабельная менеджерская комната специально спроектирована для эффективной работы 20 специалистов, создает одновременно и уютную, и рабочую атмосферу.

Нейромаркетинговые решения. Особое внимание уделено созданию благоприятной атмосферы с использованием принципов нейромаркетинга: специальная ароматизация помещения создаст уникальный фирменный запах бренда, подобранный французской лабораторией. Музыкальное сопровождение и инновационный световой дизайн обеспечат эмоциональный отклик у каждого гостя.

предоставлено пресс-службой "Унистрой"

Идеология офиса

Компания ставит перед собой амбициозную цель сделать процесс выбора жилья простым и приятным. Каждый аспект пространства разработан так, чтобы привлечь внимание посетителей, пробудить интерес и желание больше узнать о проектах и предложениях компании. Внутренняя планировка продумана так, чтобы каждый гость мог окунуться в атмосферу уюта и вдохновения, ощущая тесную связь с проектами. Здесь гармонично сочетаются комфорт и креативность, создавая пространство, в котором каждый визит становится особенным и запоминающимся.

— На самом деле сегодня мы открываем не просто офис продаж, мы создаем новое пространство, где рождается доверие, комфорт, новые возможности для всех нас, и, наверное, это подчеркивает вообще в целом наш подход к бизнесу. Я уверен, что у нас с командой получилось создать то место, где наши клиенты смогут легко и комфортно принимать решения о покупке, где нашей команде будет очень комфортно работать и тем более гордиться нашими общими целями, результатами, — комментирует гендиректор АО «Управляющая компания «Унистрой» Радик Салимгараев.

Время работы офиса: с понедельника по воскресенье, 10.00 — 22.00.

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