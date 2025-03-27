Татарстан вошел в список регионов, где высока смертность от жары среди населения

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Климатические изменения в России могут привести к серьезным последствиям, включая смертоносные волны жары. Средняя температура воздуха в стране растет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру, что вызывает опасения у ученых и экологов. Об этом сообщили в «Аргументы и факты».

По данным исследования, Татарстан оказывается в числе регионов, где риск повышения температуры может привести к высокой смертности от жары. Волнения климата затрагивают не только юг и центр России, но и Поволжье, куда входит республика.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Экономический ущерб оценен в 1–2% ВВП к 2030 году, в некоторых регионах он может достигнуть 4–5%, — указал заведующий Лабораторией экономики изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров

В марте 2023 года был принят «Национальный план мероприятий» по адаптации к изменениям климата до 2025 года, и уже до конца года планируется новый этап этой программы.

Накануне в Казани был установлен новый температурный рекорд. По данным метеостанции, максимальная температура воздуха достигла +10,4 градуса, а по информации авиационной метеостанции Казань-Сокол — +10,8.

Анастасия Фартыгина