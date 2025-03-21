В Госдуме предложили создать специальные парковки для электросамокатов

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон, представляющий Татарстан обратились в правительство с предложением выделить специальные парковочные места для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Они считают, что это поможет решить проблемы с парковкой и улучшить безопасность на дорогах. Об этом сообщили в РИА «Новости».

В своем обращении депутаты предложили наделить муниципалитеты полномочиями определять места для парковки СИМ, используемых в краткосрочной аренде. Также они хотят внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы установить ответственность за неправильную парковку электросамокатов вне отведенных мест.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Планируется, что это исключит нерегулируемую парковку на тротуарах и остановках, что, в свою очередь, улучшит проезд для автомобилей и безопасность пешеходов, — подчеркнул Колунов.

Он добавил, что местные власти лучше всего знают, где организовать парковку, чтобы не создавать неудобств для граждан и не блокировать проходы к остановкам и подъездам.

Напомним, что Милонов предложил добавить в приложения аренды самокатов тест на знание ПДД. По его мнению, это может привести к росту аварийности на дорогах с участием этих транспортных средств. Он считает, что пользователи самокатов не уделяют должного внимания изучению ПДД и пониманию дорожной обстановки.



Анастасия Фартыгина