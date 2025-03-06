«Нефтехимик» вырвал победу у «Адмирала» на последней секунде матча КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ «Нефтехимик» одержал победу над «Адмиралом» со счетом 3:2 в гостевом матче. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Первую шайбу забросил форвард «Нефтехимика» Райли Барбер, который получил передачу от Никиты Хоружева и точно бросил по воротам. Это был уже 11-й гол американца в сезоне. Однако «Адмирал» быстро отыгрался, когда Павел Шэн забил в большинстве.

Во втором периоде «Нефтехимик» вновь вышел вперед благодаря голу Владимира Брюквина, который забил после передачи Федора Крощинского. В конце второго периода защитник «Адмирала» Либор Шулак снова сравнял счет.

В напряженной концовке матча Никита Хоружев, совершив сольный проход, забил решающий гол на последней секунде.

«Нефтехимик» завершил свою дальневосточную серию с четырьмя очками из восьми возможных и занимает девятое место в Восточной конференции, отставая от «Сибири» на четыре очка.

Следующий матч команда проведет дома против московского «Динамо» 11 марта в 19.30 мск.

Анастасия Фартыгина