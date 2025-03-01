Глава ФЛГР Вяльбе объяснила, за счет чего Терентьева победила в скиатлоне

Фото: Михаил Захаров

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что Наталья Терентьева тактически переиграла своих соперниц в скиатлоне в рамках чемпионата страны в Казани.

— Я перед гонкой признавалась, что буду болеть за Терентьеву. Она не просто смогла вернуться после беременности, а так стремительно ворвалась. Наталья победила тактически, поставлю ей 10 из 10 баллов. Хотелось бы, чтобы остальные наши лыжницы пересмотрели выступление Терентьевой и сделали выводы, — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».



Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Терентьева выиграла в скиатлоне в рамках чемпионата России в Казани. Второе место в гонке заняла Дарья Непряева. Обе лыжницы выступают в текущем сезоне за сборную Татарстана. Тройку лучших замкнула Алина Пеклецова из Вологодской области.



Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в казанском поселке Мирный с 1 по 9 марта. Сегодня в рамках соревнований в 12.00 по московскому времени в скиатлоне будут соревноваться мужчины.

Зульфат Шафигуллин