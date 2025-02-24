Сегодня в Татарстане местами ожидается небольшой снег и до -10 градусов
На дорогах гололедица
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер северный, северо-восточный 6—11 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани прогнозируется от -6 до -8 градусов и небольшой снег.
Напомним, в марте на европейской территории России температуры могут опускаться до -10..-13 градусов, предупредили в Гидрометцентре страны.
— Март — это зимний месяц, поэтому понижение в марте температуры до минус 10—13 градусов, это нормально. Да, январь был супертеплым, но не нужно торопиться прощаться с зимой, еще температуры до минус десяти будут понижаться, до 20 марта это нормальное явление, — утверждает Роман Вильфанд.
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