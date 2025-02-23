Гидрометцентр России: «Не нужно торопиться прощаться с зимой»

Фото: Максим Платонов

В марте на европейской территории России температуры могут опускаться до -10..-13 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

— Март — это зимний месяц, поэтому понижение в марте температуры до минус 10—13 градусов, это нормально. Да, январь был супертеплым, но не нужно торопиться прощаться с зимой, еще температуры до минус десяти будут понижаться, до 20 марта это нормальное явление, — цитирует эксперта РИА «Новости».

Что касается снега, он в европейской части страны сойдет раньше времени.

Напомним, на сегодняшний день снежный покров в Татарстане ниже уровня нормы. В связи с этим ожидается низкий уровень воды в Волге. Урожай также может пострадать из-за недостатка снега: его будет недостаточно для восполнения дефицита влагозапасов в почве. Объемы полученного зерна полностью зависят от весенних дождей.



Галия Гарифуллина