Источник: «Рубин» ведет переговоры с «Зенитом» по защитнику Родригао
«Рубин» ведет переговоры с «Зенитом» по аренде защитника Родригао. Об этом сообщает инсайдер Анар Ибрагимов.
По данным источника, «Рубин» рассчитывает завершить сделку по Родригао до закрытия зимнего трансферного окна.
— Рахимов ищет защитника. «Рубину» интересен защитник «Зенита» Родригао. Казанцы хотят взять футболиста в аренду. Стороны — в диалоге, — написал Ибрагимов.
Зимнее трансферное окно в России закрывается в ночь на пятницу, 21 февраля. «Рубин» пока не подписал ни одного новичка зимой.
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