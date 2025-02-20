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Источник: «Рубин» ведет переговоры с «Зенитом» по защитнику Родригао

22:33, 20.02.2025
Источник: «Рубин» ведет переговоры с «Зенитом» по защитнику Родригао
Фото: Мария Зверева

«Рубин» ведет переговоры с «Зенитом» по аренде защитника Родригао. Об этом сообщает инсайдер Анар Ибрагимов.

По данным источника, «Рубин» рассчитывает завершить сделку по Родригао до закрытия зимнего трансферного окна.

— Рахимов ищет защитника. «Рубину» интересен защитник «Зенита» Родригао. Казанцы хотят взять футболиста в аренду. Стороны — в диалоге, — написал Ибрагимов.

Зимнее трансферное окно в России закрывается в ночь на пятницу, 21 февраля. «Рубин» пока не подписал ни одного новичка зимой.

Зульфат Шафигуллин

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