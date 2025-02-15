Подъезд к птицефабрике «Яратель-Апастово» в Татарстане построят за 197 млн рублей

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане продолжается строительство самой мощной по выпуску яйца птицефабрики. На подъезд к ней планируется потратить 197 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно не менее 25% цены госконтракта. Так, к возможным видам работ относятся подготовительные и земляные, устройство дорожной одежды дороги и искусственных сооружений.

Длина дороги составит 4,3 тыс. километров.

Выполнить работы необходимо до 19 ноября текущего года.

В октябре прошлого года сообщалось, что крупнейшая в Татарстане птицефабрика по выпуску куриного яйца стоимостью 11 млрд рублей разместится в Апастовском районе Татарстана вблизи трассы Р-241. Ее мощность составит 550 млн яиц в год.

Елизавета Пуншева