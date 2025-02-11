«Крылья Советов» опровергли слухи об отставке тренера Осинькина

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В футбольном клубе «Крылья Советов» официально опровергли слухи о возможной отставке главного тренера Игоря Осинькина. Председатель совета директоров клуба Дмитрий Яковлев в разговоре с РИА Новости подтвердил, что команда продолжает подготовку ко второй части чемпионата под руководством Осинькина.

Недавние сообщения в СМИ и телеграм-каналах утверждали, что руководство клуба рассматривает возможность расставания с тренером. В качестве потенциальных кандидатов на его место назывались Сергей Игнашевич и Сергей Гуренко. Однако Яковлев заявил, что информация о смене тренера не соответствует действительности.

— Под руководством Игоря Осинькина команда продолжает готовиться ко второй части чемпионата. Впереди запланированный медосмотр и третий сбор, на который тренерский штаб отправляется в полном составе, — подчеркнул Яковлев.

Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года, а его контракт с клубом действует до лета 2024 года. Осенью прошлого года также возникали слухи о возможной отставке, однако губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что после совещания с руководством и тренерским штабом было принято решение сохранить текущий состав.