Минниханов обсудил с главой VK развитие татароязычного контента во «ВКонтакте»
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с гендиректором технологической корпорации VK Владимиром Кириенко. Встреча состоялась в Москве в рамках рабочей поездки главы республики, пишет его пресс-служба.
Основной темой обсуждения стало развитие татароязычных сервисов и контента в социальной сети «ВКонтакте».
— Мы заинтересованы во взаимодействии с лидерами отечественной IT-индустрии, одним из которых является VK, — подчеркнул Минниханов.
Ранее, в июне 2022 года, на полях ПМЭФ Минниханов и Кириенко подписали соглашение об образовательном и научно-техническом сотрудничестве между Татарстаном и VK. В рамках этого соглашения планируется открытие офиса разработки VK в Иннополисе, запуск образовательных программ и создание передовой инженерной школы в Университете Иннополис.
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