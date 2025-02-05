Мечта об аккордеоне и избежавший уголовки тамада: о чем поведали «нулевые звезды» Finiko

В суде Казани прозвучали новые имена зазывал криптопроекта, которых нет среди обвиняемых в уводе 209 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Накануне казанский суд с подачи прокурора объявил веб-платформу blockchain.com непроверенным источником информации. В ответ защита упрекнула гособвинителя в двойных стандартах. На том же процессе пенсионерка назвала имя тамады-«провидца» из Альметьевска, что знал о грядущем крахе Finiko, а многодетная мать призналась — инвестировала в проект Доронина и Ко детские пособия как единственный доход семьи. О чем рассказали на допросах самые бедные по масштабу потерь «финикийки» и почему одна не винила подсудимых, а другая требовала компенсации морального вреда и упущенной выгоды — в репортаже «Реального времени».

«Каждый день капало, потом перестало»

«Когда человек говорит правду — к нему и вопросов нет», — так прокомментировала одна из адвокатов скоротечность судебного допроса 69-летней Альфии Хамидуллиной. Если других потерпевших по делу Finiko участники процесса атаковали вопросами в течение 1,5—2 часов (одного «пытали» аж два дня), то подробными ответами пенсионерки удовлетворились всего за полчаса. И еще 10 минут потратили на оглашение ее показаний из протоколов следствия.

Хамидуллина вложилась всего на 100 тысяч рублей. Причем в считаные дни до того, как проект «автоматической генерации прибыли» приказал долго жить. Пока успешные «финикийские» «звезды» демонстрировали начинающим дорогие аксессуары, авто, виллы и квартиры, она мечтала скопить на хороший музыкальный инструмент — аккордеон Weltmeister. Тогда, весной-летом 2021-го, его можно было приобрести за 200 тысяч рублей, которых у женщины не было. «Для меня и 100 тысяч большую сумму составляли, пенсия была 17 тысяч», — пояснила она суду.

До старта процесса потерпевшая поделилась — музыка стала ее профессией почти полвека назад, в 1976-м она окончила музучилище в Душанбе и позже работала там преподавателем. До тех пор, пока не пришлось отменять лекции из-за забастовок со стрельбой в городе. Говорит, на фоне лозунгов «Русские — в Рязань, татары — в Казань» семья в 90-х мигрировала в Татарстан. Осела в поселке Карабаш Бугульминского района. Хамидуллина устроилась на работу музыкантом-аккомпаниатором в детский сад, попутно давая частные уроки. Уже в 2021-м решила перебраться в Казань, куда ранее уехали и выросшие дети.

Аккордеон мечты потерпевшая так и не купила. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По словам Альфии Киямовны, агитировать за Finiko ее начала воспитатель детсада Рамзия Гумерова еще в 2020-м. «Она, оказывается, уже год работала в этой команде и получала дивиденды. Говорила мне: «Что ты сидишь?» А я в этом ничего не понимала. Говорила — я уезжаю в Казань, и как-то от меня отстали», — вспоминает потерпевшая.

Через несколько месяцев после переезда на связь вышел знакомый ей по Альметьевску музыкант и тамада, который «подписал» на «финикийский» проект Гумерову, продолжила свой рассказ Хамидуллина. Она утверждала — именно этот человек, Ильнур Алишев, убедил ее стать вкладчицей и помог с регистрацией на платформе и зачислением средств, поскольку сама она в вопросах обмена рублей на криптовалюту, биржевой игре и Всемирной паутине разбиралась слабо.

«После разговора с ним я как-то поверила. Алишев уверенно говорил, что все будет нормально и в ноябре 2021-го я получу удвоенную сумму, что депозит всегда можно вернуть и это не финансовая пирамида, — делилась женщина на следствии и в суде.

— Я в этом не понимаю, просто в приложении тыкала и смотрела. Каждый день там капало по проекту «Кешбэк», и все работало. Потом перестало...

Зарегистрировалась пенсионерка 15 июня 2021 года и в тот же день отправила со своего счета тамаде 100 тысяч рублей. А уже 19-го пришла на «финикийский» форум в ТРК «Пирамида». В суде и на следствии тот день она описывала так:

«Меня пригласил Алишев, сказал: «Такую возможность теряешь, они за меня даже деньги какие-то заплатили. На форуме выступали лидеры Finiko, в том числе Дина Габдуллина (ныне Ахметзянова, находится на скамье подсудимых). Практически весь зал был заполнен людьми. Рассказывали о будущем компании и возможностях для увеличения дохода. Следующая конференции должна была состояться в Сочи...»

В конце 2023-го Альфия Хамидуллина получила от Кирилла Доронина в счет возмещения ущерба 30 тысяч рублей. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В конце июля 2021-го Кирилл Доронин оказался в СИЗО, в августе вкладчица написала заявление.

«Когда в конце июня я поняла, что с «Финико» все уже, у меня такой стресс был, — рассказала она участникам процесса. — Пропали деньги. И сын меня отругал. Я звонила Алишеву, а он говорил — 10% будут переводить, сказал не беспокоиться и ждать звонка от службы возврата. А потом перестал на звонки отвечать. До сих пор не отвечает», — сообщила вкладчица.

Доронин называл лишь одно условие краха — энергетический апокалипсис

На уточняющие вопросы подсудимого Кирилла Доронина, одного из основателей и главного спикера проекта, она сообщила — в Альметьевске были люди, которые получили 10% от своих вкладов. И констатировала: «До меня очередь не дошла».

В протокол допроса аккордеонистки на следствии попала информация — заявление в полицию она писала именно против Алишева и иных лиц. Причем представила сохранившуюся аудиозапись его ответа в мессенджере со своим комментарием. Эту часть протокола в суде огласила гособвинитель Елена Петрова:

«Я узнала, что «Финико» объявили пирамидой, и обратилась к Алишеву — есть ли риск потерять вложенные деньги. На что он со смехом ответил: «Да, деньги — это лучший детектор... К этому нужно просто быть готовым. Я-то готов, я даже знал — кто, когда сольется. Так и произошло. Ну ладно. Зато намного сильнее люди появятся. Я абсолютно не беспокоюсь». Получается, что Алишев все заранее знал о судьбе компании, но почему-то меня не отговорил от регистрации...»

На вопрос защиты о статусе в криптопроекте эта потерпевшая назвала себя «никакой звездой». Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Со слов Хамидуллиной, прежде чем прекратить общение, этот «давний знакомый» присылал ей звуковые файлы со словами, что все будет хорошо: «Не переживайте, вернут депозит в течение трех дней». А когда сайт закрыли, в ответ на просьбу о помощи пришел такой ответ: «Я сам в таком же положении, только большие цифры...»

— Я думала, видимо, это такой знак мне — никуда больше не вкладывай, — поделилась женщина и тут же добавила — почти треть «инвестиций» к ней вернулась под конец 2023 года: — Позвонил адвокат Губанов от Доронина и сказал: «Мы выплатим Вам 30 тысяч рублей». Я уже не верила никому, были обманы — мошенники предлагали свои услуги по выводу денег... Но через следователя узнала — такой адвокат есть, и получила от него 30 тысяч. Я очень довольна.

Далее выяснилось — условием частичного возврата было соглашение об отсутствии претензий непосредственно к Доронину. «Я его спросила: а остальную сумму когда? Он сказал: остальную другие выплатят. Ну буду ждать», — уточнила потерпевшая.

— Кто и в чем вас обманул? — спросила адвокат Регина Шайхутдинова, представляющая интересы главного фигуранта.

— Да никто не обманывал. Я рада, что маленькую сумму вложила. Сейчас, слава Богу, пенсия есть. Для меня духовная жизнь — главное... В первый год стресс был, употребляла много магния, витаминов...

Впрочем, свой гражданский иск за вычетом 30 тысяч рублей пенсионерка поддержала. Часть защитников воздержались от вопросов. Марина Фаткутдинова, адвокат Алены Ларионовой, поинтересовалась статусом вкладчицы: «А вы какая «звезда» были в проекте?» «Да «никакая звезда», — ответила та, дав понять, что привлечением знакомых для получения криптобонусов не занималась. Возражений со стороны обвиняемых не прозвучало, ведь на каждого из потерпевших защита успела собрать досье.

В оглашенных гособвинителем Еленой Петровой показаниях второй потерпевшей прозвучали фамилии двух «звезд», которых нет среди подсудимых. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В оглашенных прокурором показаниях Хамидуллиной прозвучала информация — своими наставниками в Finiko она называла Алишева и Габдуллину (Ахметзянову). А на вопрос следователя об источниках прибыли проекта и рисках отвечала, что далека от этого. Но припоминала видеопросмотр «финикийской» конференции в Новосибирске, на которой Кирилл Доронин в ответ на сомнения одного из участников: не пирамида ли это и что будет, если проект закроется, утверждал:

«Компания пришла на рынок на 25 лет и может закрыться лишь в случае, если по всему миру отключат интернет и не будет электричества».

Почти плакатный слоган из недавнего прошлого вызвал смешки в зале…

Безработный инвестор с тремя детьми

Значительно больше времени на вчерашнем заседании занял допрос безработной из Пестрецов Алсу Габдулхаевой. На момент следственных действий она еще носила фамилию мужа — Шамсутдинова. В суде женщина призналась — находится в декретном отпуске уже... 9 лет. В 2016-м родила одного сына, в 2019-м — второго. Старшей дочке в этом году будет уже 20. С учетом проблем со здоровьем одного из сыновей женщина остается дома.

Свой статус в «Финико» потерпевшая назвала «нулевым», зато удивила собравшихся честным ответом об источниках инвестиций в криптопроект: «Часть пособий, которые получала на детей, и свои сбережения. Я работала до 2016-го, и у меня в том году были декретные — хорошая сумма, и в 2019-м тоже».

В ходе предварительного следствия женщина сообщала — весной 2021-го занялась активным изучением деятельности «татарстанского» криптопроекта, интересовалась в соцсетях страницами таких топ-лидеров, как Лилия Нуриева (ныне осужденная по данному делу), Дина Ахметзянова, Ирина Грановская и Юлия Кормишина. Вспоминала — они агитировали брать кредиты, убеждая в легкости их погашения при помощи платформы Finiko.

Алсу Габдулхаева утверждает — в ярости удалила все свои аккаунты, связанные с инвестициями в Finiko. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Еще смотрела прямые эфиры с основателями — Дорониным и ныне скрывающимися за границей Зыгмунтом Зыгмунтовичем, Маратом и Эдвардом Сабировыми. Запомнила их утверждение, что 100—150 опытных трейдеров компании торгуют на четырех товарно-сырьевых, валютных и криптовалютных биржах, а на чрезвычайный случай имеется резервный компенсационный фонд.

«Я поверила — даже если не окажусь в плюсе, то смогу вывести вложенный депозит», — утверждала потерпевшая. Дальше выяснилось — с риелтором-блогером Нуриевой она познакомилась заочно и очно, однако зарегистрировалась на платформе по ссылке жены своего брата Евгении Дворянкиной. О ее роли в этой истории сообщать не стала, заявив, что оказалась в структуре «звезды 10-го уровня» Кормишиной (к ответственности она не привлечена, — прим. ред.), которая зазывала в «красивую жизнь» личным примером в соцсетях.

15 марта 2021-го вложилась и Габдулхаева. «Крипту» эта домохозяйка с высшим педагогическим образованием покупала самостоятельно на бирже Binance. За две недели успела инвестировать 177,5 тысячи рублей. На момент краха на ее счете было более 2,4 тысячи цифронов. Включая бонус в 15 цифронов за «подписавшегося» по ее ссылке Ильсура Хафизова. Говорит: сделала это против собственной воли, по просьбе той же Дворянкиной, попутно объяснив Хафизову условия продукта «Кешбэк», которым пользовалась сама. При этом операций по выводу средств не производила. Адвокаты спросили: почему?

— Видимо, жадность сработала. У меня была цель — до 3 тысяч цифронов [накопить], и я не стала выводить, — ответила мать троих детей. Позже пояснила — крупных трат не планировала — собиралась по достижении «цели» выплачивать самой себе ежемесячное пособие...

«Непроверенный» веб-источник и уголовный иск с гражданскими требованиями

Из оглашенных на заседании материалов стало известно — на старте расследования Габдулхаева заявляла гражданский иск на сумму свыше 181 тысячи рублей. Разницу с озвученным в суде ущербом она объяснила ошибкой в расчетах: мол, изначально приплюсовали и ее перечисления на бирже Garantex.

Специалист по криптовалюте, выступающий на стороне защиты Алены Ларионовой, отметил — в ходе допроса у следователя потерпевшая указывала, что один из ее переводов был 20 марта 2021 года, однако в проведенной по делу экспертизе такая транзакция не значится. «Экспертизу проводят другие органы. Почему этот вопрос мне задается?» — не смутилась Алсу Габдулхаева.

По данным «Реального времени», к вопросу достоверности блокчейн-ресурса защита намерена вернуться. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Защита ходатайствовала о демонстрации на компьютере результатов проверки криптокошельков этой вкладчицы на платформе blockchain.com. «Это открытый ресурс «блокчейн», — пояснила адвокат Марина Фаткутдинова.

— Возражаю, источник не проверен, — выступила старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Елена Петрова.

— Суд на месте постановил — в удовлетворении ходатайства отказать. Как правильно отметил гособвинитель, источник не проверен.

В результате от Фаткутдиновой прозвучало заявление о двойных стандартах стороны обвинения. Она отметила — в утвержденном Генпрокуратурой обвинении по делу есть ссылки, что данные по криптокошелькам проверены с помощью того же веб-ресурса blockchain.com, то есть доверять им можно, а на заседании суда прокурор вдруг заявляет о непроверенном источнике.

Уже после заседания адвокат уточнила «Реальному времени», на данные «забракованной» судом веб-платформы опирается назначенная следствием экспертиза по делу, определившая размер ущерба. Кроме того, в протоколе допроса Габдулхаевой следователем также указывается, что оговоренные ею суммы переводов подтверждаются данными все того же виртуального ресурса.

В первом иске потерпевшей Алсу Габдулхаевой об упущенной выгоде и моральном вреде не говорилось. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На вопрос Кирилла Доронина о регистрации на платформе и пользовательском соглашении мать троих детей заявила — не читала его, поскольку оно было на английском языке. Слова подсудимого о наличии русского варианта комментировать не стала. Но сообщила: аккаунты на Finiko и Binance больше не контролирует: «Я же сразу удалила их. Была потерянная в ярости... Удалила все, что связано с плохими делами...»

Доронин попытался выяснить, каким образом компания должна была выполнять свои обязательства и нет ли другого адреса криптокошелька. Габдулхаева ответила отрицательно, добавив, что в данный момент ее интересует возврат средств лишь в рублях. В ходе уточнений добавилась еще одна любопытная деталь — та самая «ярость» обуяла вкладчицу лишь в августе, когда она написала заявление в полицию. Видимо, до этого еще питала надежды на возврат.

В финале допроса Алсу Габдулхаева заявила новый иск на общую сумму 356 тысяч рублей с лишним. Просила возместить ущерб в 177,5 тысячи рублей, компенсировать моральные страдания суммой в 100 тысяч и погасить упущенную выгоду в 79 тысяч рублей. Последнее удивило защитников. «В уголовном праве нет такого понятия — «упущенная выгода», — заметил адвокат Максимов. Его коллега Ирина Князева заметила, что и факт понесенных страданий потерпевшая должна обосновать.

Сегодня на судебный допрос ждут еще двух потерпевших. Всего их в рассматриваемом деле 161. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Защитники пытались выяснить — не отражают ли часть показаний Габдулхаевой в протоколе допроса позицию самого следователя, не корректировал ли он ее слова в части юридических выводов о наличии прямого умысла на хищение средств, заведомом отсутствии возможности выполнить обязательства и наличии в действиях руководства компании признаков преступного мошенничества? Потерпевшая уверяла, что эти «красивые формулировки» почерпнула путем изучения вопроса в виртуальном пространстве.

На новый вопрос — возможно ли было за полтора часа дать столь развернутые показания, да так, чтобы следователь успел их напечатать на семи страницах, — отреагировала уже председательствующая по делу судья Марина Шаронова: «Если Вы слышите не то, что Вам хочется слышать, — извините. Потерпевшая пришла на допрос и ответила...»

Процесс по делу на 209 млн рублей продолжится сегодня.

Напомним, до суда уголовное дело Finiko шло 3,5 года с лишним. Уголовный состав в деятельности тысячи офисов криптопроекта еще в декабре 2020-го усмотрели в МВД Татарстана — по статье 172.2 УК РФ, которая предусматривает ответственность за организацию и привлечение средств граждан с выплатами дивидендов старым вкладчикам за счет новых, в отсутствие реальной инвестиционной деятельности. Максимальное наказание за это преступление — 6 лет колонии. Впрочем, никого из «финикийцев» по этой статье сейчас не обвиняют. В суд дело пришло по жестким статьям УК РФ — 210-й (организация деятельности преступного сообщества и участие в нем) и 159-й (мошенничество в особо крупном размере).

Досудебщица Finiko Лилия Нуриева уже отбывает срок в 4,5 года. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По версии обвинения, создатели ОПС — Кирилл Доронин, беглые Марат и Эдвард Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович — вместе с неустановленными и установленными лицами лично и через знакомых привлекли с 1 июля 2019 года по 30 июля 2021 года к участию в ОПС ряд лиц, «обладающих необходимыми познаниями и навыками ведения сетевого маркетинга». При этом часть материалов по объявленным в международный и федеральный розыск фигурантам выделена в отдельное производство. Вменяемый подсудимым ущерб составляет 209 млн рублей. На старте процесса все фигуранты назвали свое обвинение непонятным и вину отрицали. Полностью признавшая вину Нуриева получила 4,5 года колонии общего режима.

Ирина Плотникова