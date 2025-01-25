Минниханов поручил организовать форум «Малая Родина — сила России» на высоком уровне в Казани

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов дал указание провести региональный день форума «Малая Родина — сила России» в Казани с высоким уровнем организации. Об этом сообщила пресс-служба главы региона, подчеркнув, что мероприятие пройдет с 29 по 30 января.

На форуме планируется обсуждение стратегий, направленных на улучшение качества жизни в городах и селах республики. Ожидается участие 460 представителей муниципального сообщества, членов федеральной проектной команды и 220 делегатов из городов и районов Татарстана, что подчеркивает важность мероприятия для регионального развития.



Напомним, что сегодня Рустам Минниханов поздравил студентов республики с Днем российского студенчества, опубликовав поздравительный видеоролик в своем телеграм-канале.

Анастасия Фартыгина