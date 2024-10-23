В Казанском федеральном университете состоялся «Диалог СМИ стран БРИКС»

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Казанский федеральный университет стал площадкой для проведения «Диалога СМИ стран БРИКС». Мероприятие было организовано Медиакорпорацией Китая и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией (ВГТРК) по случаю XVI саммита БРИКС, который проходит в эти дни в Казани.

Президент КФУ Рияз Минзарипов прокомментировал предстоящее мероприятие: «Считаю то, что Казанский университет принимает непосредственное участие в мероприятиях, связанных с проведением саммита БРИКС в Казани, это очень правильно. Более того, мы хотим, чтобы преподаватели и студенты нашего вуза тоже в это дело «втягивались».

В мероприятии с российской стороны приняла участие заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова. Она отметила, что СМИ играют важную роль в обмене информацией как внутри страны, так и на международной арене. Кроме того, медиа оказывают большое влияние на формирование общей картины мира, образ государства и отношения между странами.

— Страны БРИКС объединяет не только экономика. Нас объединяет общая философия, общее понимание мира, духовные и нравственные ценности. И задача СМИ, наверное, в том, чтобы эту философию продвигать. Большую работу по освещению мероприятий БРИКС ведут как наши национальные медиа, так и международная сеть TV BRICS, — рассказала замминистра.

Накануне TV BRICS и венесуэльское телевидение VTV подписали соглашение об информационном сотрудничестве. В документе расписались гендиректор TV BRICS Жанна Толстикова и министр народной власти по коммуникации и информации Венесуэлы Фредди Альфред Назарет Наньес.

Олег Исаков