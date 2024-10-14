Главный тренер УНИКСа Перасович поделился ожиданиями от матча с «Астаной»

Фото: Руслан Ишмухаметов

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Астаной» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, который состоится завтра, 15 октября, в 19:00 в казанском «Баскет-холле».

Перасович отметил, что «Астана» в новом сезоне большую часть матчей играла не в полном составе. Сейчас же, с возвращением большинства игроков, команда стала представлять серьезную угрозу для соперников.

— Если вы не досчитываетесь сразу трех баскетболистов, все выглядит совсем иначе. Казахстанцы могут выиграть много матчей. Уверен, что по ходу чемпионата они это докажут, — сказал Перасович.

Он также подчеркнул, что в составе «Астаны» есть очень сильные легионеры, в том числе американские разыгрывающие. Команда отличается быстрым и результативным нападением.

— Для победы нам необходимо остановить их быстрое нападение и играть жестко, — заключил главный тренер УНИКСа.

Рената Валеева