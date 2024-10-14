Тюкавин и Лунев тренируются индивидуально перед игрой с «Рубином»

Фото: Динар Фатыхов

Участие вратаря Андрея Лунева и форварда Константина Тюкавина в игре с «Рубином» остается под вопросом. По сообщению пресс-службы московского «Динамо», игроки тренируются по индивидуальному плану.

«На данном этапе Тюкавин и Лунев тренируются по индивидуальному плану. Вопрос об их участии в игре с «Рубином» будет решаться ближе к матчу. Фомин после возвращения из сборной работает в общей группе», — цитирует пресс-службу команды «Матч ТВ».

Ранее Тюкавин и Лунев покинули расположение сборной России из-за медицинских проблем. В частности, у нападающего была ОРВИ, а вратаря отправили на обследование по причине перегрузочного состояния.

Матч «Рубина» и «Динамо» состоится 20 октября в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдет в Нижнем Новгороде из-за введенных в Казани ограничений перед саммитом стран БРИКС.

«Рубин» после 11 сыгранных туров занимает седьмое место в РПЛ с 15 очками. «Динамо» идет на пятой строчке таблицы чемпионата с 20 баллами.

Зульфат Шафигуллин