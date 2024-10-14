Число госпитализированных с отравлением в школе на Камчатке увеличилось до 35

Фото: Надира Хасанова

На Камчатке растет число госпитализированных с отравлением учащихся и педагогов школы №1 города Елизово.

Сейчас в больнице находятся 35 человек — 34 ребенка и один педагог, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного врача Елизовской районной больницы Кирилла Серенко. По его словам, в настоящий момент отмечается тенденция к снижению числа госпитализаций.

— Если 12 октября к нам поступили 15 человек, то вчера уже 11 человек и сегодня пока двое. Также мы наблюдаем снижение амбулаторных обращений, — уточнил Серенко.

Управление Роспотребнадзора по региону сообщало ранее, что причиной отравления могла стать сальмонелла. Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Олег Исаков