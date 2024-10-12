Разработанная в России вакцина от рака показала свою эффективность, заявил Гинцбург

Фото: Динар Фатыхов

Российская вакцина от рака, разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, продемонстрировала свою эффективность в ходе доклинических исследований.

Как заявил в беседе с ТАСС директор центра Александр Гинцбург, препарат не только подавляет развитие опухоли, но и может препятствовать появлению метастазов.

— На животных моделях мы увидели, что данный вакцинный препарат прекрасно подавляет развитие опухоли. По всей видимости, он также подавляет возможность метастазирования этой опухоли, — отметил Гинцбург.

По словам ученого, сейчас исследователи работают над тем, чтобы выяснить, можно ли превратить мутацию, возникшую в опухоли, в антиген, который стимулировал бы иммунную систему больного работать против его же опухоли.

В следующем году Центры им. Герцена и им. Блохина должны перейти к использованию новой вакцины у пациентов. Напомним, российская вакцина от рака прошла доклинические испытания в начале сентября 2024 года.

Олег Исаков