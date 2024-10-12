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На проведение «Дня Первокурсника ПОО — 2024» выделили полмиллиона рублей

10:46, 12.10.2024

Подготовка продлится до 5 декабря 2024 года

На проведение «Дня Первокурсника ПОО — 2024» выделили полмиллиона рублей
Фото: Динар Фатыхов

На проведение «Дня Первокурсника ПОО — 2024» Казанский молодежный центр им. А. Гайдара выделил 500 тыс. рублей. Подготовка продлится с даты заключения контракта по 5 декабря 2024 года.

Цель фестиваля — найти, поддержать и объединить талантливых студентов из профессиональных образовательных учреждений Казани, а также создать условия для их творческого самовыражения и интеллектуального развития.

В задачи мероприятия также входит вовлечение молодых исполнителей и коллективов в культурную жизнь города, укрепление профессиональных и культурных связей между молодежными организациями и учебными заведениями.

Для организации фестиваля предоставят:

  • зал в культурном центре Казани для проведения первого дня гала-концерта с 8.00 до 22.00, вместимостью не менее 700 человек;
  • сцену, не менее шести гримерных комнат, гардероб, туалетные комнаты;
  • гардеробщиц, уборщиц, технические службы;
  • стационарный комплект звукового и светового оборудования и светодиодного экрана;
  • генератор тумана — «хэйзер»;
  • баннеры с логотипом мероприятия;
  • звукорежиссера, видеорежиссера и светорежиссера;

Напомним, скоро в городе пройдет и саммит глав государств объединения. В ожидании значимых событий этого года мы пока не обращаем внимания на то, что будет проводиться в городе в 2025-м. Какие соревнования и фестивали примет столица Татарстана в следующем году — в материале «Реального времени».

Дарья Пузикова

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