На проведение «Дня Первокурсника ПОО — 2024» выделили полмиллиона рублей

Подготовка продлится до 5 декабря 2024 года

Фото: Динар Фатыхов

На проведение «Дня Первокурсника ПОО — 2024» Казанский молодежный центр им. А. Гайдара выделил 500 тыс. рублей. Подготовка продлится с даты заключения контракта по 5 декабря 2024 года.



Цель фестиваля — найти, поддержать и объединить талантливых студентов из профессиональных образовательных учреждений Казани, а также создать условия для их творческого самовыражения и интеллектуального развития.

В задачи мероприятия также входит вовлечение молодых исполнителей и коллективов в культурную жизнь города, укрепление профессиональных и культурных связей между молодежными организациями и учебными заведениями.



Для организации фестиваля предоставят:

зал в культурном центре Казани для проведения первого дня гала-концерта с 8.00 до 22.00, вместимостью не менее 700 человек;

сцену, не менее шести гримерных комнат, гардероб, туалетные комнаты;

гардеробщиц, уборщиц, технические службы;

стационарный комплект звукового и светового оборудования и светодиодного экрана;

генератор тумана — «хэйзер»;

баннеры с логотипом мероприятия;

звукорежиссера, видеорежиссера и светорежиссера;

Напомним, скоро в городе пройдет и саммит глав государств объединения. В ожидании значимых событий этого года мы пока не обращаем внимания на то, что будет проводиться в городе в 2025-м. Какие соревнования и фестивали примет столица Татарстана в следующем году — в материале «Реального времени».



Дарья Пузикова