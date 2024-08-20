Татарстан и Самарская область договорились о сотрудничестве в экономических и культурных сферах

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев подписали договор о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве регионов. Договор рассчитан на 2024—2027 годы, сообщает пресс-служба главы республики.

— Самарская область — регион с богатым промышленным и научным потенциалом. Нас связывают исторически добрые и партнерские отношения. У нас обширные торгово-экономические связи, — отметил Рустам Минниханов.

Раис Татарстана добавил, что республика и Самарская область всегда тесно сотрудничали как в экономической, так и в культурной сфере. Также Рустам Минниханов обратил внимание на то, что Вячеслав Федорищев поддерживает общение с активом татарской национально-культурной автономии. Губернатор области в свою очередь заявил, что Татарстан по многим показателям пример для региона.

Напомним, сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями татарской национально-культурной автономии Самарской области. Глава республики отметил, что регионы связывают давние добрососедские отношения.

Разиль Самигуллин