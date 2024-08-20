Рустам Минниханов в Самарской области провел встречу с представителями татарской автономии

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями татарской национально-культурной автономии и с руководители и представители национально-культурных объединений татар Самарской области. Глава республики отметил, что регионы связывают давние добрососедские отношения.

— Хочу выразить особую признательность за неизменную поддержку национально-культурных потребностей татар органам региональной и местной власти и лично временно исполняющему обязанности губернатора Самарской области Вячеславу Андреевичу Федорищеву, — отметил Рустам Минниханов.

В Самарской области существует около 20 общественных организаций. Они активно участвуют в общественно-политической жизни региона. Представители объединений поддерживают участников специальной военной операции, их силами в зону СВО был направлен 21 автомобиль, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федотов, в свою очередь, отметил, что татарская общественность вносит существенный вклад в развитие региона. В завершение он поблагодарил Рустама Минниханова за внимание к области.

Напомним, сегодня в ходе визита в Самару Рустам Минниханов посетил ПАО «ОДК-Кузнецов». Здесь разрабатывают, производят и обслуживают двигатели для российской авиации, «Газпрома» и ракет-носителей «Союз».

Разиль Самигуллин