В продажах смартфонов в Татарстане наметился тренд на увеличение объема памяти

Фото: предоставлено пресс-службой "МегаФона"

В продажах смартфонов наметился тренд на переход к большему объему памяти. Интерес к гаджетам на 256 ГБ и 512 ГБ вырос в январе — июле текущего года в 2,4 и 6,9 раза соответственно, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самыми востребованными смартфонами на 128 Гбайт стали Realme, а на 256 Гбайт — Tecno, свидетельствуют данные объединенной розничной сети МегаФона и Yota.

Ощутимый рост спроса на девайсы с высоким объемом памяти отмечается и в Татарстане. Смартфоны на 256 ГБ покупают чаще в 2 раза, а на 512 ГБ — в 6,3 раза. Самые востребованные модели в этих сегментах представляют Tecno и Xiaomi соответственно.

По стране устройства на 256 ГБ показали в январе — июле 2024 года впечатляющую динамику: продажи выросли на 143% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Однако настоящий взрыв интереса наблюдается к моделям с памятью на 512 ГБ: рост составил целых 590 %. При этом гаджеты на 128 ГБ показали нулевой прирост.

Тем не менее именно объем памяти на 128 ГБ сегодня является самым ходовым: смартфоны с таким накопителем занимают наибольшую долю в продажах — их выбирает каждый второй покупатель. Почти треть владельцев смартфонов (27%) уже перешла на 256 ГБ, а третье место пока сохраняется за 64 ГБ: такого объема памяти достаточно 22% покупателей. Годом ранее топ-3 выглядел иначе: накопитель на 128 ГБ также был лидером, а вот второе и третье места занимали 64 ГБ и 32 ГБ соответственно.

Самым популярным брендом среди смартфонов с небольшим объемом памяти — 32 ГБ — стал Xiaomi. На него приходится 88% всех таких продаж в январе — июле 2024 года. В сегменте смартфонов на 64 ГБ 46% составляет Realme, он же лидирует в объеме памяти на 128 ГБ, занимая здесь 21%. А среди накопителей на 256 ГБ лидируют Tecno c долей 22%.

Тренд на увеличение объема накопителя в смартфоне будет нарастать. При этом объемы памяти в размере 128 ГБ и ниже продолжают занимать существенную долю в продажах, имея своего потребителя. Такие смартфоны приобретают в качестве второго устройства, а также для детей и пожилых родственников.

«Рост популярности большого объёма памяти в смартфонах — интересное и в то же время закономерное явление. У нас с каждым годом становится все больше приложений для работы и досуга, улучшается качество фотографий и видео, которые мы снимаем на телефон и можем хранить в большом количестве — соответственно, увеличивается и вес каждого файла. Пользователи привыкают к все большему объему накопителя, мы видим это по динамике продаж смартфонов на 256 и 512 ГБ. В ближайшие годы с ростом предложения на рынке можно будет ожидать и повышения интереса к телефонам с памятью в 1 ТБ», — заявил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

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