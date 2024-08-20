Владелец товарных знаков «Нэфис» потребовал аннулировать знак французской компании NAOS

Фото: Мария Зверева

Владелец товарных знаков группы компаний «Нэфис» ИП Карина Богуславская подала иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием прекратить правовую охрану товарного знака французского производителя косметики NAOS Lighthouse, пишет «Коммерсантъ Волга-Урал». Компания выпускает бренды Bioderma, Institut Esthederm и Etat Pur.

Иск касается всех продуктов компании, относящихся к 3 классу Международной классификации товаров и услуг, который включает парфюмерные, косметические и гигиенические средства, а также чистящие и полировочные препараты.

По мнению экспертов, данная инициатива может быть стратегическим ходом, направленным на снижение конкуренции и укрепление позиций на рынке. Для удовлетворения иска потребуется предоставить доказательства того, что товарный знак NAOS не используется.

Предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 16 сентября 2024 года.

Рената Валеева