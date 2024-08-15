В России предложили ограничить время отсутствия нотариуса на работе
В России предложили ограничить время отсутствия нотариуса на работе. С таким предложением выступило Министерство юстиции России, заявил в интервью ТАСС глава ведомства Константина Чуйченко.
Он рассказал о нескольких инцидентах, когда нотариусы выезжали за границу, однако конторы продолжали работать.
-А есть еще случай, когда нотариус находится под стражей, и тем не менее его контора продолжает работать, а нотариальные действия осуществляются помощником. Естественно, такого быть не должно, — добавил он.
Константин Чуйченко отметил, что при принятии закона у нотариуса останется право на отдых, закон прежде всего ограничивает время, в которое помощник осуществляет за юриста нотариальные действия.
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