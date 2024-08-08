В ночь на 10 августа землю накроют магнитные бури
В ночь на субботу, 10 августа, на земле прогнозируется магнитная буря уровня G2. Также возмущения геомагнитного поля планеты до уровня магнитных бурь начнутся во второй половине дня 9 августа, сообщает Lenta.ru.
После 15 часов 9 августа магнитосфера земли станет слабо возмущенной. В вечернее время колебания перерастут в магнитную бурю слабого уровня, класса G1. В ночь на субботу они продолжатся и временно усилятся до уровня класса G2.
Напомним, 5 августа ученые зафиксировали на Солнце две мощные вспышки класса Х. По мнению специалистов, это явление с малой вероятностью может коснуться магнитосферы Земли.
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