В Татарстане продлили госпрограмму «Стратегическое управление талантами», на нее выделят еще 100 млн рублей

Фото: Александр Ильин

Кабмин Татарстана принял решение продлить действие программы до 2027 года, таким образом, объем ее финансирования с 2023 по 2027 год увеличится с 300 млн рублей до 400 млн. Ежегодно на реализацию программы будет выделяться по 100 млн рублей из бюджета Татарстана. Соответствующее постановление находится на сайте правовой информации республики.

К 2027 году количество молодых людей от 7 до 35 лет, включенных реестр лиц, проявивших выдающиеся способности, должно возрасти до 22 908 человек.

В рамках программы реализуются несколько проектов:

Татарстанский центр по модели «Сириус» — 49 млн рублей;

«Казанский открытый университет талантов 2.0» — 23,9 млн рублей;

«Программа индивидуального сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи в Татарстане» — 19 млн рублей;

«Университет Талантов» — 7,9 млн рублей.

Программа стратегического управления талантами действует в Татарстане с 2015 года.

Напомним, по эффективности участия в Российской олимпиаде школьников Татарстан занял второе место, а по количеству победителей и призеров — третье место, после Москвы и Московской области. «Наши школьники показывают высокую конкурентоспособность и на международных уровнях», — заметил министр образования республики Ильсур Хадиуллин.

Это не первая программа, продленная властями Татарстана за последнее время. Так, до 2027 года в республике продолжится реализация социальной поддержки граждан.

Рената Валеева