В Татарстане продлили госпрограмму «Социальная поддержка граждан» до 2027 года

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр Татарстана подписал документ о продлении госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Республике Татарстан». Теперь программа будет действовать до 2027 года. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Программа стартовала в 2014 году. Общий объем финансирования первого этапа составил 269,1 млрд рублей. Второй этап продлится с 2024 по 2027 годы, его финансирование составит 167,6 млрд рублей. Цели программы: повышение уровня социального обеспечения граждан, нуждающихся в соцподдержке и сокращение бедности.

К 2025 году уровень нищеты должен достичь 5,2%, доля граждан, охваченных государственной помощью на основании контракта, в общей численности малоимущих граждан — 5,6%, а доля получателей мер помощи — 90%.

В 2024 году на проведение программы заложено 39 млрд рублей, на 2025, 2026 и 2027 — более 42 млрд. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Будут реализованы проекты по финансовой поддержке семей при рождении детей, разработке программы повышения качества жизни граждан старшего поколения и развитию социальной и инженерной инфраструктуры.



Рената Валеева