В нижнекамском природном комплексе «Святой ключ» провели работы по укреплению связи

В нижнекамском природном комплексе с родниковыми водопадами «Святой ключ» провели работы по укреплению сети. Здесь установили новое оборудование и провели оптимизацию работы существующей сети, сообщили в МТС.

Сейчас природно-ландшафтный парк «Святой ключ» является излюбленным местом нижнекамцев и гостей города. Сеть модернизировали и на территории комплекса, и на набережной Камы, включая причал, который особенно загружен летом, когда сюда на теплоходах прибывают туристы и паломники.

— Татарстан неизменно присутствует в первых строчках всевозможных рейтингов внутреннего туризма. Мы вносим свой вклад — к примеру, укрепляем связь в местах притяжения туристов, где нагрузка на сети особенно высокая в летний сезон, — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

