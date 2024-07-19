Спрос на новостройки в Татарстане вырос на 44%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане выявили рост спроса на квартиры в новостройках. За первые шесть месяцев зарегистрировано 12,7 тыс. квартир по договорам участия в долевом строительстве, что на 44% больше показателей прошлого года — тогда было зарегистрировано 8,8 тыс. ДДУ.

В мае и июне зарегистрировали примерно по 2,8 тыс. договоров долевого участия. В целом количество переходов прав за полгода на квартиры составило 122,9 тыс., на земельные участки — 114,7 тыс., а на машиноместа — 5,8 тыс. При этом 22,8 тыс. земельных участков приобрели по ипотеке, что на 19% больше, чем в прошлом году. Об этом «Реальному времени» сообщили в Росреестре Татарстана.

— Подводя итоги полугодия 2024 года, мы можем сказать, что рынок недвижимости в республике остается привлекательным. А интерес как к вторичному, так и к первичному жилью сохраняется. Все это время драйвером рынка недвижимости была льготная ипотека. Как будет складываться ситуация в дальнейшем, покажет время. В то же время хочу напомнить, что продолжают действовать другие виды ипотек с господдержкой, например семейная ипотека, — отметил замруководителя Управления Росреестра по республике Нияз Галиакбаров.

В Казани стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 0,3% и достигла 205 000 рублей. За последний год цены на жилье в новостройках Казани выросли на 17%. Средняя полная цена строящейся квартиры в городе также увеличилась и составила 10,2 млн рублей.

Рената Валеева