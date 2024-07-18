Получено разрешение на строительство шести корпусов в ЖК «ФоРест»

Фото: предоставлено ООО «СЗ 1 Казань﻿»

ФСК Регион, входящая в структуру ГК ФСК, получила разрешение на строительство еще пяти корпусов в первой очереди жилого комплекса «ФоРест». Проект возводится в поселке Октябрьский Зеленодольского района в Республике Татарстан.

Общая площадь квартир составляет 20 728 кв. м. Новые корпуса высотой от четырех до семи этажей будут возводиться по технологии монолитного домостроения. Всего в пяти зданиях запроектировано 323 квартиры. Большинство из них — двухкомнатные. Квартиры сдаются как с полной отделкой, так и с white box. Минимальная цена на старте продаж составит 3,6 млн рублей. Новые корпуса входят в первую очередь, сдача которой запланирована на четвертый квартал 2025 года

«Архитектура каждого из шести новых корпусов отличается от первого, выведенного в продажу в начале года. В них предусмотрены лоджии, балконы, а также двухуровневые квартиры, которые отсутствовали в первом корпусе и появления которых очень ждали наши клиенты. Таким образом, будущие жильцы получат совмещение загородного дома и квартиры одновременно», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ФСК Регион Роман Капинос.

Помимо этого, получено разрешение на строительство нежилого здания, в котором расположатся коммерческие помещения.

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