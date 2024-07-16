Казань вошла в топ-3 по высоким ценам на квартиры площадью до 32 квадратных метров

Фото: Максим Платонов

Казань вошла в топ-3 городов России по стоимости квартир площадью до 32 квадратных метров. Об этом сообщает istochnik.online.

Средняя цена квадратного метра в такой квартире составляет почти 238 тысяч рублей. Также в список вошли Москва и Сочи (397 тысяч рублей и 380 тысяч рублей соответственно).

— На небольшие лоты сейчас высокий спрос — из-за цены, — объяснил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко. — За год их число в продаже снизилось на 12%. При этом вымываются самые дешевые предложения, в связи с чем растет средняя цена.

В России за год малогабаритные однокомнатные квартиры и квартиры-студии площадью до 32 квадратных метров в новостройках подорожали в среднем до 146,1 тыс. рублей за квадратный метр. Рост цен зафиксирован в 65 из 70 городов, принявших участие в исследовании.

Елизавета Пуншева