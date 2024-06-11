В России предложили наказывать иностранцев за русофобию, как за экстремизм
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с инициативой о привлечении иностранцев к ответственности за проявление русофобии.
В своем докладе о деятельности федерального омбудсмена за 2023 год она предложила рассматривать подобные действия как экстремизм и ужесточить наказание за них, передает ТАСС.
Москалькова отметила, что в последнее время русофобские настроения на Западе приобрели еще более агрессивный характер. Это вызывает обеспокоенность уполномоченного по правам человека и требует принятия соответствующих мер.
Ранее МИД России ввел санкции в отношении 235 граждан Австралии за русофобские, по их словам, кампании коллективного Запада.
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