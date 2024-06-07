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УНИКС завтра проведет торжественное закрытие сезона-2023/24

11:35, 07.06.2024
УНИКС завтра проведет торжественное закрытие сезона-2023/24
Фото: Динар Фатыхов

В казанском «Баскет-холле» завтра, 8 июня, состоится торжественное закрытие спортивного сезона-2023/2024.

В рамках мероприятия запланированы официальная часть, общение с игроками в формате «вопрос/ответ», долгожданный Матч друзей и автограф-сессия. Начало мероприятия — в 12.00.

По итогам прошедшего сезона казанцы стали обладателями серебряных медалей. В финальном противостоянии против столичного ЦСКА подопечные Велимира Перасовича уступили в серии со счетом 1:4.

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