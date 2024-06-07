В Госдуме предложили закрепить приоритет российских соцсетей при выкладывании русскоязычного контента

Фото: Динар Фатыхов

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в интервью РИА «Новости» на ПМЭФ выступил с инициативой законодательно закрепить приоритетное право выкладывать русскоязычный контент на российских площадках.

— Я считаю, что нужно закрепить законодательно приоритетное право выкладывать русскоязычный контент на российских площадках, — заявил Горелкин.

Он также отметил, что после размещения на отечественных платформах контент можно будет размещать и на иностранных площадках, но только спустя сутки. Горелкин подчеркнул, что в условиях уникальной международной ситуации необходимо четко очертить круг, в котором работают русскоязычные блогеры на русскоязычную аудиторию.

Депутат считает, что необходимо не запрещать блогерам выкладывать контент на иностранные платформы, а закрепить эксклюзивное право за российскими площадками. Кроме того, он предлагает запретить платить блогерам, которые выкладывают контент в иностранных социальных сетях эксклюзивно.

Ранее Горелкин рассказал об условиях, по которым социальная сеть TikTok сможет вернуться на российский медиарынок.