Сильнейшая магнитная буря накроет Землю 4 июня

Фото: Максим Платонов

Во вторник, 4 июня, Земля столкнется с мощной магнитной бурей. К такому выводу пришли ученые после анализа солнечной активности, сообщило издание Lenta.ru.

Все началось с того, что 2 июня на Солнце произошла мощная вспышка высшего уровня X. В результате к Земле устремились облака плазмы. Это уже третья вспышка самого высокого уровня за последние сутки, вызванная активной областью 3697. Она известна тем, что в 2017 году вызвала вспышку балла X8.7 и сильнейшую с 2005 года магнитную бурю.

За три дня с момента появления области на обращенной к Земле стороне Солнца было зафиксировано пять вспышек уровня X. Наиболее опасная для Земли вспышка произошла 29 мая, но тогда выброс прошел мимо планеты.

Специалисты отмечают, что нынешняя ситуация значительно отличается от вспышки 29 мая. Центр взрыва на Солнце находится очень близко от линии Солнце — Земля, и плазменное облако направлено почти точно на Землю, что означает неизбежное столкновение с магнитным полем планеты. Ожидается, что плазменное облако достигнет орбиты Земли во вторник, 4 июня. По предварительным оценкам, сила удара будет соответствовать категории G3, что означает сильную магнитную бурю. Более точное время станет известно по результатам моделирования.

Стоит подчеркнуть, что в мае ученые зафиксировали 18 мощных вспышек на Солнце. Отмечается, что подобное количество вспышек — это редкость, поскольку даже две солнечные вспышки подряд — это нечастое событие.

Разиль Самигуллин