Татарстан увеличил долю в пакете акций ТРК «Новый век»
Пакет акций АО «Телерадиокомпания «Новый век» в размере 2,5% перешел к Минземимуществу Татарстана.
На начало 2024 года контрольный пакет акций (51,58%) принадлежал АО «ТАИФ», Минземимущество Татарстана владело 48,42% акций, следует из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности ТНВ за 2023-й. С июня 2024 года контрольный пакет ТРК «Новый век» перешел под контроль государства.
Справка
Телеканал «Татарстан — Новый век» имеет собственное программирование и вещает круглосуточно на двух государственных языках Республики Татарстан — татарском и русском.
В составе холдинга: «ТНВ-Планета» — круглосуточный татарский культурно-просветительский телеканал, радиокомпания «Болгар Радиосы», первый детский телеканал «Шаян-ТВ» с круглосуточным вещанием на татарском языке.