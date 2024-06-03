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Татарстан увеличил долю в пакете акций ТРК «Новый век»

11:05, 03.06.2024
Татарстан увеличил долю в пакете акций ТРК «Новый век»
Фото: Максим Платонов

Пакет акций АО «Телерадиокомпания «Новый век» в размере 2,5% перешел к Минземимуществу Татарстана.

На начало 2024 года контрольный пакет акций (51,58%) принадлежал АО «ТАИФ», Минземимущество Татарстана владело 48,42% акций, следует из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности ТНВ за 2023-й. С июня 2024 года контрольный пакет ТРК «Новый век» перешел под контроль государства.

Справка

Телеканал «Татарстан — Новый век» имеет собственное программирование и вещает круглосуточно на двух государственных языках Республики Татарстан — татарском и русском.

В составе холдинга: «ТНВ-Планета» — круглосуточный татарский культурно-просветительский телеканал, радиокомпания «Болгар Радиосы», первый детский телеканал «Шаян-ТВ» с круглосуточным вещанием на татарском языке.

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