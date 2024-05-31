Представлен созданный нейросетью рейтинг ИИ за 2023 год
билайн Big Data & AI* и Brand Analytics представили составленный нейросетью рейтинг компаний, институтов и регионов, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ) в России.
Нейросеть была обучена на данных из открытых источников. Основой при формировании датасета для расчета представленного рейтинга стали новости в СМИ и Telegram-каналах за 2023 год. Всего было проанализировано более 7 млрд публичных русскоязычных сообщений в Telegram и более 130 млн русскоязычных публикаций в СМИ, среди которых было выявлено около 2 млн сообщений и публикаций, в которых затрагивалась тематика ИИ. После удаления идентичных и похожих публикаций, освещающих одно и тоже событие, осталось почти 823 тыс. новостей за 2023 год по тематике ИИ.
Всего в рейтинге 12 номинаций:
- «Вклад в подготовку кадров».
- «Вклад в развитие ИИ в России».
- «Инвестиционная открытость».
- «Вклад региона в развитие ИИ».
- «Социальный ИИ».
- «Присутствие в инфополе».
- «Профильные Telegram-каналы. Освещение темы ИИ».
- «СМИ. Освещение темы ИИ».
- «Ритейл. Вклад в развитие ИИ».
- «Банки. Вклад в развитие ИИ».
- «Вузы. Вклад в развитие ИИ».
- «Промышленность. Вклад в развитие ИИ».
Результаты рейтинга прокомментировали генеральный директор Института AIRI, профессор Сколтеха, доктор физико-математических наук, профессор РАН Иван Оселедец, руководитель команды машинного обучения Mail.ru, VK Дмитрий Парпулов, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Павел Ципорин и директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарьян.
В этом году билайн бизнес объявил победителей рейтинга на собственной премии «AI Awards: создатели будущего»**. Лидерами, по мнению «нейросетевого» жюри, стали следующие компании в номинациях:
- «Инвестиционная открытость» — Сбер,
- «Вклад в развитие ИИ в России» — ИТЦ «Сколково»,
- «Вклад в подготовку кадров» — «Яндекс»,
- «Присутствие в инфополе» — Сбер,
- «Социальный искусственный интеллект» — VK,
- «СМИ. Освещение темы ИИ» — ТАСС,
- «Профильные ТГ-каналы. Освещение темы ИИ» — «Эксплойт»
- «Вклад региона в развитие ИИ» — Москва, а также специальным призом удостоен Камчатский край.
В индустриальных номинациях:
- «Ритейл. Вклад в развитие ИИ» — Ozon,
- «Банки. Вклад в развитие ИИ» — Сбер,
- «Вузы. Вклад в развитие ИИ» — НИУ ВШЭ,
- «Промышленность. Вклад в развитие ИИ» — «Росатом».
Подробно со всеми номинациями и представленными в них компаниями можно ознакомиться на сайте проекта https://beelinenow.ru/ratingai/2023/ . Там же можно изучить методику обучения алгоритма ИИ, который впоследствии собрал данный рейтинг. Публикация рейтинга не преследует какие-либо коммерческие цели и не направлена на продвижение каких-либо компаний, услуг или регионов.
Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна:
Наталья Соколова, управляющий партнер Brand Analytics:
Реклама ПАО «ВымпелКом».
Справка
* Подразделение ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн), которое занимается продуктами на основе больших данных и искусственного интеллекта
** «Награда в сфере ИИ: создатели будущего»