В Томске возникла угроза затопления

Из-за неудачных ледовзрывных работ накануне уровень воды в реке Томь поднялся до рекордной отметки. За ночь уровень воды приблизился к критическим значениям.

В районе Лагерного сада уровень воды достиг 761 см при опасной отметке в 890 см. Рядом с Речвокзалом вода находится всего в 3 см от критического уровня. Вблизи деревни Козюлино вода поднялась на 53 см. Некоторые участки дорог размыло.

В связи с угрозой затопления мэр Томска посоветовал местным жителям забрать ценные вещи, документы и животных, а все остальное — поднять повыше и уезжать из опасной зоны. Пункт временного размещения эвакуированных жителей находится в школе Тимирязево.

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Разиль Самигуллин