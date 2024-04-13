Казанский научный центр РАН сегодня отмечает 79-ю годовщину

Сегодня, 13 апреля, Казанский научный центр РАН отмечает свою годовщину.

Казанский научный центр РАН утвердили 13 апреля 1945 года как филиал Академии наук СССР. 28 августа того же года президиум Академии наук СССР утвердил структуру филиала, в состав которого вошли пять институтов.



Организатор и первый председатель президиума Казанского филиала АН СССР (1945—1963) — академик А.Е. Арбузов. В состав ФИЦ КазНЦ РАН сегодня входят:



Институт органической и физической химии имени А.Е. Арбузова;

Казанский физико-технический институт имени Е.К. Завойского;

Казанский институт биохимии и биофизики;

Институт механики и машиностроения;

Исследовательский центр проблем энергетики (Академэнерго).

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Олег Исаков