Хоккейный клуб «Нефтяник» сравнял счет в серии матчей с тюменским «Рубином»

В Альметьевске на льду стадиона «Юбилейный» прошел матч между хоккейными командами «Нефтяник» и «Рубин». Игра завершилась победой хозяев. Матч, который состоялся 7 апреля, стал четвертым в серии и второй победой «Нефтяника».

Первый гол был забит уже на 16-й минуте встречи. Его автором стал Артур Бровкин. Благодаря этому голу команда хозяев почувствовала уверенность и продолжила атаковать, создавая опасные моменты у ворот соперника.

Во втором периоде игра стала более равной, но «Нефтянику» удалось сохранить преимущество. На 55-й минуте Бровкин оформил дубль, а Дмитрий Кателевский отправил шайбу в пустые ворота. Благодаря этой зеркальной победе «Нефтяник» сравнял счет в матче. Ранее казанский «Ак Барс» на домашнем льду уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина.

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Разиль Самигуллин