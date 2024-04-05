Госдума внесет изменения в закон «о защите прав потребителей»

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение Государственной думы проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». Изменения направлены на совершенствование механизма реализации права потребителей на получение достоверной информации о товарах и их производителях.

Законопроект предусматривает:

Предоставление компанией покупателям информации, что их товары соответствуют определенным стандартам. Компании обязаны показывать ссылки на запись в специальном государственном реестре, где указаны сертификаты и декларации о соответствии их товаров.

обеспечение технической возможности продавцам и владельцам агрегаторов размещать в описании товаров ссылки на записи в реестре;

установление переходного периода до 1 января 2026 года, в течение которого информация об обязательном подтверждении соответствия товаров доводится продавцом до потребителя.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Ответственность продавцов и владельцев агрегаторов за невыполнение положений закона наступит с 1 марта 2025 года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина