В Приволжском районе Казани поэтапно ограничат движение транспорта

В Казани в Приволжском районе введут поэтапное ограничение движения на ряде улиц. Это связано с проведением работ специалистами МУП «Водоканал», сообщили в комитете внешнего благоустройства.

Ограничения будут вводиться на следующих участках:

с 4 апреля по 1 мая в районе жилых домов №12 и №18 по ул. Молодецкой (частичное закрытие);

с 23 апреля по 25 мая вблизи жилого дома №24 по ул. Молодецкой (также частичное закрытие);

с 7 по 25 мая около жилых домов №20 и №22 по ул. Молодецкой (частичное закрытие);

с 12 по 25 мая в районе жилого дома №10 по ул. Молодецкой и вблизи жилого дома № 27 по ул. Кооперативной (частичное закрытие);

с 22 мая по 4 июня на участке от жилого дома №40 до жилого дома №41а по ул. Молодецкой, по ул. Артельной от жилого дома №1 до пересечения с ул. Урожайной (полное закрытие);

с 22 мая по 4 июня в районе жилых домов №4 по ул. Молодецкой и около жилого дома №27 по ул. Кооперативной (ограничение будет частичным);

с 4 по 24 июня участок от пересечения улиц Молодецкой и Урожайной до жилого дома №42 по ул. Молодежной будет полностью закрыт;

с 4 по 24 июня частичное закрытие произойдет в районе жилого дома №2а по ул. Молодецкой и вблизи жилого дома №25 по ул. Двинской;

с 11 по 24 июня от жилого дома №42 до жилого дома №49 по ул. Молодецкой движение будет полностью закрыто, в районе пересечения улиц Молодецкой и Карбышева будет частичное закрытие.

Напомним, в Казани продолжается реконструкция водопровода, из-за чего было продлено ограничение движения транспорта на улицах Сыртлановой и Хусаина Мавлютова.

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Разиль Самигуллин