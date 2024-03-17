Как в России за прошлую неделю изменились цены на лекарства и непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов за период с 5 по 11 марта 2024 года изменение цен составило: на корвалол и поливитамины +0,6%, левомеколь +0,3%, аллохол, нимесулид и эргоферон +0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости изменение цен коснулось: туалетной бумаги (+0,5%), хозяйственного мыла, зубных щеток и детских подгузников (+0,2%), пеленок для новорожденных (+0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров изменение цен зафиксировано: на древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты (+0,6%), обрезные доски (+0,3%), детские кроссовки (+0,2%) и сигареты с фильтром, мужские майки и футболки, взрослые и детские кроссовки, детские футболки и спортивные костюмы (+0,1%).

Цены снизились: на отечественный легковой автотранспорт (-1,7%), смартфоны (-0,8%), телевизоры (-0,5%), женские колготки (-0,3%), электропылесосы, мужские носки и шампуни (-0,1%).

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в среднем практически не изменились.

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Нафиса Миннехузина