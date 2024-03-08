«Автомобилист» первым вышел в 1/4 плей-офф Кубка Гагарина
Екатеринбургский «Автомобилист» на гостевом льду обыграл прошлогоднего финалиста казанский «Ак Барс» и первым вышел в 1/4 плей-офф Кубка Гагарина.
Подопечные Николая Заварухина победили казанцев со счетом 1:2 в матче и 4:1 в серии.
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