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«Автомобилист» первым вышел в 1/4 плей-офф Кубка Гагарина

19:18, 08.03.2024
«Автомобилист» первым вышел в 1/4 плей-офф Кубка Гагарина
Фото: Исаков Олег

Екатеринбургский «Автомобилист» на гостевом льду обыграл прошлогоднего финалиста казанский «Ак Барс» и первым вышел в 1/4 плей-офф Кубка Гагарина.

Подопечные Николая Заварухина победили казанцев со счетом 1:2 в матче и 4:1 в серии.

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Олег Исаков
СпортХоккей Татарстан
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