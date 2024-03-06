За 5 марта в Казани зафиксировали 221 ДТП

За 5 марта 2024 года в Казани зарегистрировано 221 дорожно-транспортное происшествие. В результате происшествий никто не пострадал. Об этом сообщает ГИБДД по Казани

Сотрудники Госавтоинспекции задержали 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 6 граждан.

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Нафиса Миннехузина