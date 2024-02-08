В выходные в Татарстане ожидается похолодание

В Татарстане в ближайшие выходные ожидается похолодание до -27 градусов. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В пятницу, 9 февраля, регион окажется в тыловой части уходящего на северо-восток циклона. В большинстве районов пройдет небольшой снег, в отдельных районах будет стоит ждать метель. Ночные температуры понизятся до -14…-19 градусов, днем потеплеет до -10…-15 градусов.

В субботу, 10 февраля, существенных осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха опустится до -16…-21 градусов, а при прояснениях до -25 градусов, Днем ожидается -12…-17 °C.

11 февраля в большинстве районов сохранится влияние антициклона, и погода будет преимущественно без осадков. Ночью и утром температура будет держаться на отметках -19…-24 °C, в редких случаях опускаясь до -27 градусов, а днем синоптики прогнозируют -12...-17 °C.

Предварительный прогноз Гидрометцентра Татарстана на начало следующей недели, 12 февраля, обещает преимущественно ясную погоду. В ночные часы столбики термометров опустятся до -20…-25 °C, но днем поднимутся до -9…-14 °C. Осадки возможны лишь местами.



На 13 февраля в Татарстане прогнозируется снег. Ночью ожидается -13…-18 °C, возможны колебания от -7 до -12 °C.

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