Росреестр Татарстана опубликовал годовой рейтинг кадастровых инженеров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Росреестр Татарстана подготовил годовой рейтинг кадастровых инженеров в регионе. В него вошли 536 кадастровых инженеров, которые в течение года подавали документы в ведомство.

Документ включает в себя основные показатели работы исполнителей кадастровых работ, в том числе данные о количестве положительных решений, отказов и приостановлений. Там же можно узнать, в какой саморегулируемой организации кадастровых инженеров состоит специалист, его номер в государственном реестре.

— Опубликованный рейтинг позволит гражданам объективно оценить качество работ конкретного кадастрового инженера и, соответственно, определиться с выбором специалиста. Поэтому, если татарстанцы планируют, например, уточнять границы своего земельного участка, ставить объект недвижимости на кадастровый учет, определять его основные характеристики, готовить документы, которые нужны для внесения сведений в ЕГРН, рекомендуем перед заключением договора на выполнение кадастровых работ предварительно ознакомиться с профессиональным рейтингом на нашем сайте, — передает слова замруководителя Росреестра Татарстана Нияза Галиакберова пресс-служба ведомства.

В 2022 году в Росреестре обещали усилить контроль за деятельностью кадастровых инженеров. Еще планировалось обновить рейтинг эффективности и результативности их деятельности.

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Айрат Назипов