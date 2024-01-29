Число пострадавших при атаке на базу США выросло до 34

Число военных, получивших ранения в результате атаки беспилотников на американскую базу в Иордании, выросло до 34. Об этом информирует Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

— Восемь военнослужащих были эвакуированы, для оказания квалифицированной медицинской помощи. В настоящий момент их состояние стабильное, — сказано в заявлении.

Не исключено, что пострадавших будет больше. Военные продолжают обращаться за медицинской помощью.

Американская база расположена около границы с Сирией. Ее накануне атаковал беспилотник. В результате нападения погибли трое военнослужащих США. Также сообщалось о 25 пострадавших.



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