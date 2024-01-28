Трое американских военных погибли при атаке на военную базу США в Иордании
Американская военная база на северо-востоке Иордании была атакована беспилотником. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.
В результате погибли трое солдат. Еще 25 человек были ранены.
— Из уважения к семьям погибших и в соответствии с политикой Пентагона личности погибших военнослужащих не будут раскрыты в течение суток, пока не будут оповещены их семьи, — сказано в заявлении Центрального командования.
База расположена около границы с Сирией.
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