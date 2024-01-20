В 2023 году 9,5 тысячи инвалидов и травмированных на производстве в РТ получили путевки в санатории

Отделение Социального фонда по Республике Татарстан в минувшем году приобрело 9,5 тысячи путевок в санаторно-курортные учреждения республики на сумму порядка 337 млн рублей. Об этом на итоговом собрании Республиканской Ассоциации санаторно-курортных учреждений «Санатории Татарстана» рассказала заместитель управляющего отделением Социального фонда РФ по республике Татарстан Айсылу Пилина.

— В прошедшем 2023 году мы заключили 60 государственных контрактов на сумму более 227 млн рублей на закупку порядка 8 тысяч путевок для инвалидов, в том числе 1 174 путевки получили дети-инвалиды и сопровождающие их лица, — отчиталась Пилина.

Стоимость койко-дня для инвалидов и детей-инвалидов определяется постановлением правительства РФ, отметила она.

— Есть у нас в этом направлении проблемы. Сумма не всех устраивает в санаториях. Но, к сожалению, мы и сами это понимаем. По поручению управляющего мы направили в соответствующий аппарат свое видение. Ожидаем в ближайшее время, какой будет ответ. В феврале у нас начинаются закупки, — уведомила представитель Соцфонда.

Кроме того, организация занимается реабилитацией тех, кто получил травму на производстве.

— Второе направление — это обеспечение граждан, которые получили травму на производстве. Для обеспечения данных граждан в 2023 году мы заключили 19 госконтрактов и приобрели 1,5 тысячи путевок на сумму около 100 млн рублей. По этому направлению путевки закупаются по коммерческим предложениям. В конце 2023 года мы запустили процедуру закупок на 2024 год, — проинформировала Пилина.

По ее словам, такое направление, как доступная среда, в республиканских санаториях на данный момент вызывает «очень много жалоб».

Галия Шакирова